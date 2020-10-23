開場時女主持問阿嬌疤痕情況？阿嬌表示現時用化妝遮蓋，又提到當時情況的確相當嚴重，現時康復良好；阿嬌隨即舉起勝利手勢，狀態非常好。粉絲見偶像傷後現身非常驚喜，更大讚她狀態完美，顏值依舊看起來像18歲。
阿嬌靠化妝遮三吋傷疤
開場時女主持問阿嬌疤痕情況？阿嬌表示現時用化妝遮蓋，又提到當時情況的確相當嚴重，現時康復良好；阿嬌隨即舉起勝利手勢，狀態非常好。粉絲見偶像傷後現身非常驚喜，更大讚她狀態完美，顏值依舊看起來像18歲。
山澗出浴大媽涉違法遭警驅趕
在馬鞍山郊野公園水池當眾出浴的大媽，連日現身，不再寬衣洗澡，卻繼續洗衣、洗碗，甚至洗口罩，對傳媒追訪，她封口懶理，昨天她疑在場生火，遭巡經的警員警告並驅趕。 「山澗大媽」昨早到馬鞍山郊野公園山澗，旁若...
2020-10-23
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台稱不會與大陸軍備競賽 華府售台防區外精準導彈
台海局勢緊張，不但中台雙方頻頻軍演，美方又加強區內軍事部署。昨日美國政府又批准向台軍售，已是特朗普上台以來第八次。美方指，今次軍售是符合美國的國家、經濟及安全利益；而中國外交部指，美方做法嚴重干涉中方...
2020-10-23
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美大選前夕襲來 「冰箱星球」撞地球 末日真兇不是它？
美國天文學家泰森（Neil deGrasse Tyson）於上周日透露，在美國大選前夕將會有一顆冰箱大小的小行星衝撞地球！不過並不足以對地球造成傷害，所以泰森指「如果世界在二○二○年結束，那將不是宇宙的錯」。 泰森在社交媒體上發佈相關消息，據稱，該太空岩石名為「2018VP1」，目前正以每小時超過四萬公里的速度向地球衝過來。不過由於它只有一個冰箱那麼大，所以不足以構成危害。NASA亦表示此行星擊中地球的機率是千分之四點一。 據了解，「2018VP1」早於二○一八年已被在加州的巴洛馬天文台（Palomar Observatory）發現。
2020-10-23
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屋苑錄減價成交個案
據星島地產網報道，雖然樓市氣氛不俗，但屋苑仍頻錄減價成交。其中馬鞍山銀湖‧天峰中層單位，面積762方呎，以940萬元獲承接，呎價12336元。另外，西九龍泓景臺高層單位，面積475方呎，以835萬元易...
2020-10-23
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聚焦美大選今終極辯論 市場波動 杜指倒升152點
雖然美國的勞工市場數據遠勝預期，但市場仍在觀望美國抗疫方案能否落實，以及總統大選最後一場辯論的情況，美股周四早段承接前日跌幅，杜指曾挫170點或0.6%。納指和標指曾分別跌1%和0.45%。 ...
2020-10-23
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爭續約加碼 老孫歐霸要爆
熱刺南韓前鋒孫興民開季搶韁，英超首五輪狂轟七球，據報球會即計劃跟他提早續簽長約。為增加談判籌碼，這名南韓星將今晚歐霸J組勢搏盡，領軍主場大勝寧斯響頭炮。（Now643、有線616、656台周五凌晨3:00直播） 孫興民開季即入球停不了，英超次輪作客5:2勝修咸頓獨取四球，成為賽事史上首位單場入四球的亞洲球員。五輪聯賽過後，此子合共交出七入球兩助攻，以兩球壓倒拍檔哈利卡尼成隊中首席射手，而且年僅二十八歲剛開始踏入球員生涯黃金階段，前途叫人憧憬。 據《每日郵報》報道，熱刺有見及此，打算提早和這名南韓前鋒續約。後者目前周薪十五萬鎊（約一百五十萬港元），較球隊最高薪的哈利卡尼少五萬...
2020-10-22
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西貢休閒寵物游
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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醉酒鬧事浪子變慈父 疫情下仔女主動黐身 鄭中基獨門方法引囡囡做功課
鄭中基（Ronald）最近首度孭飛ViuTV下周推出新劇《暖男爸爸》，劇中他飾演患有嚴重抑鬱症的單親爸爸「阿榮」，跟囝囝「暴龍哥」打理便利店相依為命。要演爸爸難唔到有一對分別5歲和9歲仔女的Ronal...
2020-10-23
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社論——官民合作 速紓流感針荒
一場曠日持久的新冠肺炎疫情，令港人關注身體的抵抗力。近日不論私家醫生或政府診所，都有大批市民預約打流感針，私家醫生一時之間難以補充疫苖，有西醫組織要求政府出手幫助，將政府採購得來的部份疫苖，投入私家醫生市場，讓更多市民盡快打針。當局研究數天後，作彈性處理，決定投入一批疫苖，此舉對提高集體的抗疫力，大有好處。 西醫工會指出，私家醫生的流感針供不應求，如要訂貨，未必能趕及接種疫苖的高峰期，故會向政府提交那些私家醫生需要額外的流感針，希望政府開庫協助。食衞局昨晚回應，會為有需要的公私營合作學校外展隊及參與「疫苗資助計劃」的私家醫生，分階段供應十萬劑額外疫苗，以更早及更便利流感高危...
2020-10-23
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馬場浮世繪——鐵鳥翱天挑戰三冠
繼上周日的秋華賞後，香港賽馬會將於周日，轉播在日本京都競馬場舉行的菊花賞賽馬日的其中七場賽事來港並受注。 當日賽事頭場開跑時間為上午十一時五十五分，全日賽事重頭戲為雄馬三冠系列尾關，途程為三千米的菊花賞，屆時服役以來六戰全勝的「鐵鳥翱天」，將挑戰成為日本賽馬史上第八匹三冠盟主。 馬場浮世繪
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