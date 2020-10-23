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阿嬌靠化妝遮三吋傷疤

2020-10-23 列印
■阿嬌舉V字手勢，鏡頭前不見眉上疤痕。
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　　鍾欣潼（阿嬌）早前於廈門酒店不慎撞到廁所內雲石枱，造成眉骨爆裂留下近三吋疤痕。昨日阿嬌參與內地網紅直播推銷化妝品，由於內地直播非常愛用濾鏡，畫面上看不清楚阿嬌是否已經回復最佳狀態。

　　開場時女主持問阿嬌疤痕情況？阿嬌表示現時用化妝遮蓋，又提到當時情況的確相當嚴重，現時康復良好；阿嬌隨即舉起勝利手勢，狀態非常好。粉絲見偶像傷後現身非常驚喜，更大讚她狀態完美，顏值依舊看起來像18歲。

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