若單身乜都去體驗 ﻿沈卓盈﻿﻿搵出租男友o氹開心﻿

沈卓盈（Jess）離開娘家TVB後，最近首度參與ViuTV劇集，在《熟女強人》中飾演證券行財經分析師 「馮大師」，她笑言食正花名「沈大師」好有趣，但要搵老公惡補財經知識。劇中單身的她既有下屬洪卓立冧，又同part-time boyfriend（PTBF出租男友）駱振偉有感情，她坦言若仍是單身，都會試試搵PTBFo氹吓自己開心。講到老公， Jess大讚對方百分百支持她工作，所以順其自然不急於生BB。



撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 髮型：Green Cheung @AdmiX Hair Styling 化妝：Phoebe Yung @phoebeyung



沈卓盈在劇中周旋於洪卓立演的下屬「梓謙」，與駱振偉演的PTBF 「Jamie」之間，現實中已是人妻的Jess坦言，若然仍是單身都會嚐試PTBF，「我會嚐試吓㗎！呢個世界好opening嘅，o依家日本同韓國都興呢樣嘢，同埋唔係大家想像中咁，只係行吓街食吓嘢，係陪伴嘅形式，係single乜都去體驗吓。」



Jess話若然單身會揀個多才多藝的PTBFo氹自己開心，「譬如表演魔術、或者打吓側手翻，我覺得幾好笑，或者佢影相好靚，影相靚好加分，又要幽默，無時無刻都可以講吓啲爛gago氹到我笑，咁畀錢先畀得抵，我係消費者嚟嘛！」



談到劇中最難忘戲份，Jess不得不提跟一班姊妹齊齊睇猛男脫衣舞，「真係好瘋狂，喺個禮物箱度跳出嚟，跟住跳啲舞又好sexy，我係未睇過嘅，第一次現場感受，大家嗌到黐咗線，興奮過港男，仲要不停重拍，唔係跳一次喎！真係拍得好開心，大家叫到失控，呢啲真係好好嘅福利，唔使畀錢睇。」



講其他囝囝好開心，但Jess不忘讚老公好體貼，除了教她財經知識幫助演繹「大師」角色，仲好支持她發展演藝事業，「佢百分之一百支持，因為佢知道我鍾意做嘢，如果我喺屋企Stay多兩日就會嗌悶。」所以兩人有共識生BB順其自然，「其實係有planning嘅，生BB呢樣嘢我由始至終都係覺得隨緣啦！都係人生部份，一定會實行，但會選擇隨緣啦！」



