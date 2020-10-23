劉嘉玲晒世紀合照 證與關之琳冰釋前嫌

關之琳與台灣富商陳泰銘曾經有過一段婚姻，原本是關之琳相交20多年的好友劉嘉玲，五年前在關之琳宣佈離婚前，因與陳泰銘一同行山，搞到關之琳相當不滿，導致好友關係出現裂痕。



不過劉嘉玲前日於社交網站上載了K11 Musea為她舉行的藝術展晚會的相片，不少圈中好友都有出席支持，包括有上山詩鈉、吳君如、周汶錡等，驚喜是關之琳亦有份現身撐場。劉嘉玲並在社交網動態貼上與嘉賓的合照，其中一張是關之琳的黑白單人相，以英語寫上：「希望昨晚你和我一樣開心。」劉嘉玲和關之琳再次同框出現，相信兩人已經冰釋前嫌，回復好友關係。



