﻿醉酒鬧事浪子變慈父 疫情下仔女主動黐身 鄭中基獨門方法引囡囡做功課

鄭中基（Ronald）最近首度孭飛ViuTV下周推出新劇《暖男爸爸》，劇中他飾演患有嚴重抑鬱症的單親爸爸「阿榮」，跟囝囝「暴龍哥」打理便利店相依為命。要演爸爸難唔到有一對分別5歲和9歲仔女的Ronald，他有獨門方法教細路，諗計引囡囡每日乖乖就範自動波做功課，他坦承疫情下確實跟仔女關係更好，他們會主動黐住他傾偈，所以他o氹劇中「兩個」囝囝相當熟手，不過他否認是暖男，只識趕一對仔女去父母家，跟老婆余思敏去拍拖。演抑鬱症患者更考起Ronald，事前除做大量資料搜集，仲要靠回憶當年在航機上醉酒鬧事後，那種抑鬱絕望心情幫助投入角色。



近年主力拍電影的鄭中基，繼02年TVB劇《我要Fit一Fit》，相隔18年再參演港劇， 只因劇本夠吸引貼地，「我見到好多劇個古仔都係好複雜嘅，呢套完全係講人性，入面講大家日常會遇到嘅事情、困難、或者工作上有啲咩不如意，好貼地。」



心痛囝囝學業



劇中飾演Ronald囝囝「暴龍哥」由兩個不同年紀小演員擔任，剛好跟他9歲囡囡Emma和5歲囝囝Evan年紀相若，合作相對較易，「大嗰個教我打機，細嗰個會叫我變魔術。自己有小朋友都有幫助，起碼有耐性啲先，同埋會捉到多啲佢哋嘅心理，因為佢哋唔係演員，真係小朋友嚟！」成功跟小演員做friend的Ronald，o氹囡囡做功課更加有獨門秘方，「我會同佢傾，玩唔係唔畀你玩，你做晒功課，譬如你5點做晒，你玩到瞓都得，你係唔做係咁拖嘅話，咁你食完晚飯又要做，你自己揀啦！你想食完飯同細路玩，定係食完飯細佬玩，你做功課？咁佢自己會諗囉！佢就會話『咁我口依家做囉！』自己願意去做嗰樣嘢，好過你逼佢，佢覺得你逼佢咪寫兩隻字，又去廁所又肚餓，佢自己選擇咗會係咁做，好快話做完。」



疫情下Ronald工作量少了，但爭取到更多親子時間，「呢排叻咗同佢哋玩遊戲！以前我每日對住佢哋得幾個鐘頭，o依家變咗得幾個鐘頭唔係對住佢哋，關係好咗嘅，佢哋又冇咁驚我，平時少見會黐阿媽多啲，爸爸只係玩㗎啫！一有問題佢哋問番媽咪，但o依家知道爸爸只係出去做嘢，o依家多咗要求同爸爸傾偈。」不過疫情令Ronald心痛囝囝學業，「我覺得個仔嘅學途好慘，佢今年升K3，之前K1成日爆手足口病冇得返，K2就（社會）運動又加埋疫情，所以嗰兩年都唔知讀乜！反而o依家開心咗，見到其他小朋友，佢之前好鍾意打機，都打到話唔想打，嘩！你生性呀！疫情冇得出街，所以佢一見到小朋友好開心，唔懶牀好早起身着定校服返學。」



自問不算暖男



Ronald承認今次接該劇，也為了一對小朋友，「呢套可以畀佢哋睇，可以畀佢哋問問題，譬如暴龍哥（《低俗喜劇》）嗰啲佢問問題，我答佢唔到啦！哈哈！」他又透露5歲Evan好奇小演員演他兒子，「佢有問點解唔係搵我，佢係邊個嚟？我話呢個演員嚟，佢同爹哋一齊做戲。哦！唔係真係自己仔女做，所以你冇帶我哋去啦！先生問佢爹哋做咩？佢識話拍片嘅。」做慈父難唔到Ronald，但他自問做暖男未夠班，「最叻係我趕咗佢哋（仔女）去嫲嫲度，我哋可以去街，哈哈！我哋出去工作做嘢，成日話大壓力，但係佢（太太）喺屋企照顧小朋友，都壓力好大，唔單止湊仔，啲功課仲難搞，所以都要平衡返。」



劇中Ronald覺得最難是演抑鬱症患者，要靠回憶人生最低潮，因飛機上醉酒鬧事令事業一鋪清袋，「嗰時真係諗到最負面乜都冇可以點呢？好彩嗰時好多朋友嚟同我傾偈，畀意見去上堂學剪接、影相，咁就開始學攝影，一路學個人心情慢慢好返啲。（經歷幫到演角色？）都有㗎！最主要係當刻嘅心情，導演叫你一陣做啱啱你死老婆，都即刻做到。」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



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