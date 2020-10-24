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稱僅負責打理子公司 ﻿林文龍：﻿﻿ATV活動與我無關﻿

2020-10-24 列印
■林文龍指新劇因疫情影響未能開拍。
■林文龍上年12月與亞視聯席主席賴彩雲（中）出席記招。
■林文龍和妻女上年齊出席亞姐決賽。
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　　上年底宣佈獲邀擔任亞視（ATV）副總裁的林文龍昨日以亞視子公司AMM（亞洲心動娛樂）副總裁身份，宣傳直播節目《今晚有牌打》。他坦言疫情下節目資金須謹慎處理，直言睇住盤數很辛苦！

　　當談到亞視主辦的亞姐競舉時，林文龍卻說：「我沒參與ATV，這裏是AMM，是不同公司。」他解釋首日上工，老闆公佈請他做亞洲電視副總裁，但上任後他與董事局和主席解釋問題，「亞視之前累積很多問題是我沒有參與……所以提議成立另一間子公司AMM由我打理，亞姐選舉、ATV的活動和計劃與我無關。」他稱其合約已改了，今年初開始打理香港區AMM事務。

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