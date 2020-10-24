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[email protected]被要求退團

2020-10-24 列印
■Irene前日發文道歉。網上圖片
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　　一名造型師前日踢爆韓國人氣女團Red Velvet（RV）成員亂發脾氣兼扮大牌，RV成員Irene其後發文認錯。昨有一YouTuber稱曾受Irene欺凌，有粉絲指Irene形象盡毀，要求她退隊！RV原定今天為活動舉行網上見面會，但在昨日突然宣佈取消。

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