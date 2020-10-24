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華仔：人性是最危險「炸彈」

2020-10-24 列印
■華仔與青雲大鬥演技。
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　　劉德華與劉青雲在合演新片《拆彈專家2》中亦敵亦友，談到難忘場口，青雲坦言是一場兩人在貨Van被吊上8層樓高的戲份。該片亦讓華仔有非一般體會，他說：「意外與明天，大家不知道哪樣先出現，最重要的並非過去或將來，而是現在，亦帶出世上最危險的『炸彈』其實是人性！」

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