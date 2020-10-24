聽到港龍航空結業，非常傷心。 我是港龍常客，要去一個地方，只要有港龍航班，我一定不會坐第二家。國泰雖然也好，但港龍的空中小姐少爺們都是香港人，相見特別親切。我總說，不管在甚麼地方，只要踏進港龍的機艙，感覺已經回家了。 港龍是命運多舛的一家航空公司，自三十五年前創業，經常遇到風浪，股權也多次變動，但不管怎樣，港龍的服務水準一直保持優良，是香港一張響亮的品牌。香港人外遊，只要有港龍飛那條航線，多數都會選它，即使其他航空公司價格便宜，港龍也總是首選。香港人對港龍的信任，就是一種對自己人的信任，坐港龍飛機，心定，還有自豪感。 港龍的聲譽不但在香港響亮，在內地和其他地方也一樣。內地許...

2020-10-24