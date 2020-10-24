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小方黃宗澤輪賀 ﻿陳瀅最痛﻿﻿牛一﻿

2020-10-24 列印
■黃宗澤（左二）等齊賀陳瀅生辰。
■小方花到人亦到！網上圖片
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　　前日踏入31歲的陳瀅，獲好姊妹何雁詩、蔡思貝及賴慰玲等齊為她舉行「最痛生日派對」，齊齊穿耳洞寓意友誼永固，壽星女感動爆喊！陳瀅在社交網公開慶生照片，當中包括曾約她單對單食飯、似有意追求她的方力申、曾與她傳不和的劉佩玥，但未見陳瀅舊愛何猷亨。

　　陳瀅前日開工拍《飛虎3之壯志英雄》時，黃宗澤、吳卓羲、羅天宇及周志康等台前幕後，為她舉行驚喜派對。黃宗澤日前與陳瀅共享一杯飲品「口水尾」甚曖昧，但派對上就似刻意和她保持距離。

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