  • 2020年10月24日 星期六
  • 23º
  • 54%
熱門： 國泰BNO新冠肺炎iPhone林文龍

日報新聞 > 娛樂

合資店舖遭淋紅油 麥包：拍檔已報警

2020-10-24 列印
■麥包感謝各方關心。 資料圖片
■店員忙於清理紅油。
Previous Next

　　麥長青（麥包）與友人在疫市合資於大坑開設食材店，該店開業僅三個月，昨晨未開店被淋紅油，店員昨日忙於清理，可見膠閘及店前地面都有紅油痕迹。麥包昨午透過短訊回應稱：「拍檔已報警，一切已交警方處理。」他表示昨日另有工作，不會返回該店。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd