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Eason跳現代舞：好有Feel！

2020-10-24 列印
■Eason為新歌MV學跳現代舞。
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　　陳奕迅（Eason）新歌《致明日的舞》以舞蹈比喻人生，該曲MV由素人擔任主角，Eason只參演最後跳舞小部份鏡頭，他亦特別地花兩天時間跟老師學跳現代舞和綵排，並直言：「好有Feel！」

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