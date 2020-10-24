逃出虎口 劉芷盈拒做「女友」失片約 32D張若錡被導演利誘開房

常說娛樂圈是一個大染缸，江湖傳聞有女星靠「在職陪瞓」博出鏡、博上位，不過並非人人為此出賣肉體，好似近日憑ViuTV探靈真人騷《鬼同妳上位》彈出的32DO靚模張若錡（Angus）與有「最靚羽毛球教練」之稱的前羽毛球青少年代表隊成員劉芷盈（Mizer），均大爆有電影圈的幕後人員曾向她們提出「特殊要求」換取工作機會，雖然兩人因未有接受「潛規則」而失片約，但Mizer卻絕不後悔，一向性格爽直的Angus就冷笑道：「有機會就係幸運，冇機會都冇得強求，可能我唔係真係咁想紅啩。」



撰文：黎寶倫 攝影：張詠森、李維隆



張若錡原定今夏推出遊記散文集，以自身經驗開解受情所困的少女，惜最終因疫情爆發而打消念頭。自認「渣男磁石」的她曾揭發初戀男友偷食，對方更跟第三者赤裸影牀照，那麼另一半可有撩她影「閃卡」？Angus說：「又冇，加上我係冇安全感嘅人，覺得電話會唔見又有iCloud，可能會流出，所以一定唔會影！」提到早前網上瘋傳疑似Rose Ma牀照，又傳她在夜總會任職「媽媽生」，並搵「有潛質女仔」出席「飯局」，「我哋合作過，但唔熟，謠傳係咪真都係當事人先知，有時網民留言係任佢噏，唔可以靠聽嗰啲人講。」



經常被問價



至於可曾獲邀「招呼」客人？Angus不諱言經常於IG收到「問價」短訊，「我收過Message問我一晚幾錢，最高開過80萬，但我唔會理佢，心諗辛苦幾年都搵到啦，普遍佢哋開嘅銀碼都吸引唔到我囉，哈哈！」那麼會否為工作機會而接受？近年踩入影視圈的她直言：「有導演問我同唔同佢去酒店食飯。（餐廳？）房呀！佢話要隱蔽啲，我覺得好奇怪，所以冇覆佢。（係知名導演？）唔方便講，相信有人識嘅。」雖然不時聽聞圈中人出賣肉體換機會，但Angus認為：「個人覺得有機會就係幸運，冇機會都冇得強求。」不過若然是角色需要，作為演員的她亦不介意全裸演出，「其實露三點冇乜特別，好多外國片都有咁嘅情況，最緊要畫面好睇。」



要求做「女友」



由運動員轉型當歌手兼拍戲的劉芷盈正洽談通關後赴台拍網劇和電影，她透露剛入行時，也曾遭敲門要求「潛規則」換片約，「我拒絕咗之後就失去一個好好嘅機會，嗰次係一部台灣電影，本身傾好咗同棒棒堂合作，但就因為咁冇咗。（導演要求？）呢個唔講得喇。（要求乜？）做佢女朋友囉！」Mizer表示除非鍾意對方及想同對方拍拖，否則用「做女友」作交換條件就唔OK。不過Mizer坦言：「我冇後悔，但有時都會諗接受咗條路可能就唔同。」入行10年的Mizer也坦言未滿意自己的演藝成績，雖然目標並非要大紅大紫，但希望挑戰更好的電影及劇集角色，「有諗過參加大台訓練班，但可能遲咗啲。比起而家新入行嘅00後，年紀上我好輸蝕，唯有繼續努力。」