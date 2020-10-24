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學演技恨拍戲

2020-10-24 列印
學演技恨拍戲
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        女子組合Magic Gals出身的Mizer，近年主力於內地、台灣發展，去年更亮相江蘇衛視的大型相親節目，她表示最鍾意演戲，希望將來有更多演出機會。
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