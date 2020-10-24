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學演技恨拍戲

2020-10-24 列印
學演技恨拍戲
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        近年從模界踩入電視圈的Angus，參與過ViuTV節目《鬼同妳上位》、劇集《黑市—黃牛》及微電影《下一秒，追到你》等演出，她稱最想跟影帝黃秋生拍戲，希望從對方身上偷師學演技。
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