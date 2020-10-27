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楊怡變羅楊茜堯 ﻿羅仲謙夫妻﻿﻿改名催運﻿

2020-10-27 列印
■羅仲謙與楊怡一家三口幸福滿瀉！
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　　羅仲謙與老婆楊怡今年喜獲千金「小珍珠」，謙仔昨日在社交網站宣佈，兩夫妻已改用新名！

　　羅仲謙昨於社交網宣佈已改名為羅子溢，老婆楊怡亦已改名並冠夫姓，全名為羅楊茜堯。藝人改用新名不罕見，但夫妻同時改用新名則甚罕見。

　　謙仔稱是為了家人而改名轉運，他寫道：「珍珠已經半歲，這一年多，我們經歷了許多轉變，為了家人更好，我們作出了這個決定，今天和大家分享這個消息，所以從今天起羅仲謙等如羅子溢，楊怡等如楊茜堯，請大家多多指教。」

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