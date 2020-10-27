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小齊再臨深水埗 呻難尋香港舊味

2020-10-27 列印
■小齊與伊健合作愉快！
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　　任賢齊與鄭伊健合作的新片《大生意》，早前在深水埗大排檔拍外景，該處正是小齊拍《樹大招風》的地點，小齊留言道：「首次跟浩南哥（伊健）合作……同一條街，發現香港變了很多，從前有很多好吃大排檔都沒開了，要尋找以前香港的味道，愈來愈難了。」

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