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大開中門狀態勇 ﻿辣媽杏兒﻿﻿成都鬥林允﻿

2020-10-27 列印
■杏兒性感度爆燈。
■林允低胸上陣。
■朱茵獲台前幕後為她慶生。
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　　兩子之母胡杏兒上年誕下幼子後，復出幕前狀態大勇，前日在成都性感亮相公開活動，「大開中門」迎戰同場的後生女林允！

　　現年40歲的胡杏兒復出幕前狀態大勇，主演ViuTV新劇《熟女強人》及內地真人騷《演員請就位2》人氣急升。

　　杏兒前日到成都出席公開活動，並在社交網分享戰衣靚相，可見已為兩子之母的她穿上超低V晚裝，胸前低開至肚臍性感火辣，性感度比同場現年24歲的「星女郎」林允各有千秋！

　　另外，近日為拍攝新片《雨打芭蕉》的朱茵要長駐內地開工，前日踏入49歲的她，和老公黃貫中及愛女黃鶯分隔異地，黃貫中在電話中為她唱生日歌，劇組則為她舉行驚喜派對，令她十分感動！

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