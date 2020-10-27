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猷君奚夢瑤斬雞耍花槍

2020-10-27 列印
■猷君要按摩，奚夢瑤有求必應。
■奚夢瑤斬雞時，猷君插科打諢。
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　　賭王何鴻燊四房兒子何猷君與太太奚夢瑤，早前參與內地真人騷《幸福三重奏》，奚夢瑤在其中一集揸刀斬雞，猷君笑言：「如果你的腳趾長成那樣，我肯定不要你了。」奚即報以凌厲眼神，猷君改口道：「沒有腳趾也要！」奚聞言大笑！當猷君向老婆伸臂撒嬌要求按摩時，奚有求必應，兩夫妻更深情擁抱呢！

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