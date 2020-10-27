原創劇集 最新日韓華語劇 任你點播 煲劇神器搶先睇TVB重頭劇

myTV Gold繼近日率先播放《使徒行者3》後，宣佈陸續會為觀眾搶先播放多套TVB大作，包括《白色強人II》、《踩過界II》、《刑偵日記》、《兒科醫生》及《陀槍師姐2021》等；另外亦會帶來獨家原創劇集如《愛美麗狂想曲》、《香港愛情故事》、《凶宅清潔師》、《一笑渡凡間》、《欺詐劇團》、《食腦喪B》及《異搜店》等，當中更有李佳芯(Ali)在《智能愛(AI)人》中初次試演機械人，套套都充滿話題性、追看性兼備。



搶先睇TVB重頭劇集 群星雲集myTV Gold



myTV Gold優先播放的劇集，套套都星光熠熠，當中有不少是人氣神劇的續集，如郭晉安、陳豪、馬國明、胡定欣、唐詩詠、張曦雯的《白色強人II》；王浩信、張振朗、蔡思貝再度合作的《踩過界II》；陳山聰和李施嬅的《金宵大廈2》；影后惠英紅再次夥拍姜皓文及王浩信等人拍攝的《刑偵日記》；當然亦有邀得多年沒有在港拍劇的鍾嘉欣及羅仲謙、鄭嘉穎、馬國明一同合作《兒科醫生》，演員陣容強大！



myTV Gold原創劇集 題材新穎不能錯過



myTV Gold開拍多套原創劇集，為觀眾帶來嶄新題材的娛樂享受，當中有李佳芯、陸永、馮盈盈主演的《智能愛(AI)人》；陳豪、李佳芯《愛美麗狂想曲》；《凶宅清潔師》就有洪永城為大家了解特殊職業的一面；另類黑色推理劇《欺詐劇團》；《香港愛情故事》、《一笑渡凡間》、《大步走》、《食腦喪B》及《異搜店》等。



最新日韓華語劇 速遞放送



myTV Gold繼續為觀眾送上最新外購劇集，包括近期熱爆韓劇，九尾狐李棟旭和曹寶兒的《九尾狐傳》；日劇方面有新鮮熱辣的《這份愛要加熱嗎？》，由森七菜、中村倫也、仲野太賀、石橋靜河等演出，以及由木村佳乃、吉田羊、仲里依紗主演的《戀愛的母親們》，另外妻夫木聰、吉高由里子、藤岡靛、染谷將太的《危險的維納斯》也能錯過；華語劇方面亦有多套優質作品，包括佘詩曼、唐嫣、竇驍的《燕雲台》；由于正精心打造，李一桐、許凱主演的《大唐兒女行》；胡杏兒、鄧麗欣參與演出的《末代廚娘》及《玉樓春》都陸續於myTV Gold上架，全部劇集緊貼當地播放，煲劇一浪接一浪！



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