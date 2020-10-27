由於疫情關係，無線前晚閉鬥錄影《TVB節目巡禮2021》，介紹明年重頭劇集。眾小生中馬國明成為「劇王」，一人獨佔四部劇，除《BB大晒》、《白色強人Ⅱ》、《兒科醫生》外，還有在myTV Gold正熱播的《使徒行者3》。陳豪及陳山聰各有三部劇，其次郭晉安、王浩信、譚俊彥及力捧的張振朗、何廣沛等也各佔兩劇。馬國明表示《使徒行者3》將於11月在翡翠台播出，正式來講明年他只有三部劇，稱不上「劇王」，而其餘三部劇各有特色，好難說最鍾意哪一部。
花旦方面，唐詩詠、黃翠如、張曦雯及李佳芯平分秋色各佔兩劇，最受注目反而是負面新聞纏身的黃心穎獲放生，她與張振朗、龔嘉欣主演劇集《堅離地愛堅離地》終於解禁，安排在myTV Gold首播「試水溫」，片花中心穎有兩個鏡頭，其中有嘟嘴及派心心的手勢。對於無線為她復出鋪路，心穎以短訊回覆：「為團隊感到高興，沒其他回應了，謝謝。」
在片花中看到不少藝員博命演出，穿婚紗的唐詩詠被車撞到飛起；黃智雯在《刑偵日記》與王浩信有咀嘴牀戲；久沒有拍劇的歐陽震華和萬綺雯在《伙記辦大事》有「壁咚」場面。
綜藝節目方面，港姐謝嘉怡跟前港男袁偉豪介紹停辦了四年的《2021香港先生選舉》將復辦。