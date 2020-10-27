早前該片導演李勇周受訪時，大讚朴寶劍有兩面性，看起來很溫和、有種無辜的感覺，但眼神也很鋒利、敏銳，最適合演徐福一角。至於孔劉以鬚根Look亮相，他拿着槍保護身後的複製人朴寶劍，相當有型。
孔劉鬚根Look揸槍型爆 朴寶劍無辜眼神冧暈粉絲
早前該片導演李勇周受訪時，大讚朴寶劍有兩面性，看起來很溫和、有種無辜的感覺，但眼神也很鋒利、敏銳，最適合演徐福一角。至於孔劉以鬚根Look亮相，他拿着槍保護身後的複製人朴寶劍，相當有型。
山火險焚八鄉狗場 300義工通宵救毛孩
重陽節疑有掃墓人士在山頭遺下火種，釀成多宗山火，最大一宗發生在八鄉雞公嶺，燒至昨天清晨，火勢一度逼近大江埔村一家動物收容所，約一百八十隻貓狗性命垂危，收容所義工深夜發出求救訊息，三百名義工響應，駕車趕...
2020-10-27
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五中全會公佈「十四五」規劃
中國昨日正式召開第十九屆五中全會，國家主席及黨總書記習近平更代表中央政治局向全會作工作報告，當中焦點議程為第十四個五年規劃及二○三五年的遠景目標建議。據報，國家工信部正積極考慮將5G、集成電路、生物醫...
2020-10-27
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反對派遊行到德國領事館 要求調查泰皇「跨國治國」
泰國一連兩日有大型示威，泰皇支持者及反泰皇及反巴育的支持者不約而同選擇了駐泰的德國領事館為遊行的終點。 為泰黨要求巴育下台 泰皇支持者希望德國更了解泰國的真實情況；而反政府示威者希望德國領事館調查泰皇...
2020-10-27
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遠眺維港海景 擎天半島深淺色調柔美雅廳
擎天半島是機鐵九龍站上蓋豪宅之一，地段優越，基座便是機鐵站及大商場。是次精選該屋苑3房1套放盤，實用面積762方呎，全屋採淺色主調，採光度高，廳堂可外望環球貿易廣場，遠眺維港一帶海景。 港鐵九...
2020-10-27
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抗疫紓困方案無進展 疫情失控 杜指瀉650點
美國新冠肺炎周日確診宗數創新高，加上美國大選令環球籠罩於不明朗因素之中，以及新一輪抗疫紓困方案仍不見進展，杜指跌逾600點。截至本港時間約晚上11時10分，杜指報27678點，跌657點；標普500指...
2020-10-27
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頂替阿古路 藍月嫩刀斬「馬」
曼城中場菲爾科頓上場英超後備上陣即有士哥，表現獲領隊哥迪奧拿及英格蘭前輩祖高爾盛讚。此子今季各戰線表現甚具效率，今晚歐聯C組隨藍月作客馬賽可望復任正選，有力減低射手阿古路或因傷缺陣的影響，領軍擊敗進攻啞火的對手，客勝去馬。（Now643、有線616、656台周三凌晨04:00直播） 菲爾科頓上仗入替射手阿古路五分鐘即破網，助曼城逼和韋斯咸1:1。哥迪奧拿喜言：「他總能為我們帶來驚喜。」祖高爾亦高度評價：「有不少天價球員為藍月上陣，但菲爾科頓的表現仍是最佳，難怪哥帥稱他是其執教生涯其中一位最佳年輕球員。」 今季嶄露頭角 這名二十歲新星本季所有戰線替曼城五次正選上陣和兩次後備披...
2020-10-27
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家庭中的「女媧」
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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14歲亭亭玉立星味濃 吳君如愛女着緊身背心 如韓團美少女
55歲的吳君如上周出席劉嘉玲的藝術展晚會，穿西裝褸真空上陣大晒圓潤半球，獲網民狂讚又Fit又靚！其年僅14歲的女兒陳是知（Jilian）人仔細細，亦已遺傳媽咪的「澎湃基因」。日前，她在君如的陪同下現身...
2020-10-27
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社論——一同聲討口罩垃圾蟲
重陽節連假，大批港人四出遊走，市區公園草地成為一家大小的露營勝地，郊外人山人海，行山徑、單車徑、沙灘都逼滿了人，但不少人樂極忘形，不單止沒有緊守社交距離，有人除下口罩呼吸新鮮空氣，惹人反感，最「離譜」是有人亂掉垃圾還不特止，更遺下口罩，嚴重破壞環境。 今年難得秋天氣候怡人，市民受環球疫情所阻，不能遠飛旅遊，唯有在本地尋幽探勝。昨天觀塘佐敦谷公園非常熱鬧，不少家長帶同子女在草地上野餐，並架起多個帳篷。雖然大部份人都戴上口罩，但少數人交談時除下口罩，而部份小朋友追逐嬉戲，未有保持一點五米社交距離。 大家防疫抗疫，長時間困在家中，難免苦悶，近期疫情稍見放緩，多了人外出走動，舒展筋...
2020-10-27
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輝灑自如——不忘初衷 樂在其中
多年來筆者的性格都喜歡發掘後起之秀，見到自己欣賞的人，能夠在自己的範疇發光發亮，絕對是一件賞心樂事。 最近認識了一位新朋友，也有着同樣的使命感，有覺也不睡地落力幫助一眾年輕人建立自己的事業，其凝聚力在不知不覺間建立起來，前幾天出席了他所組織的一個群聚，看到本不相識的大家連在一起，這種力量是難能可貴的。 近來回想了一下，當年決定加入馬圈的初衷是甚麼呢？是喜歡賭？還是喜歡馬？答案始終是後者，對比人的一生，馬的競賽生涯其實是相當短暫，所以相關的人士，都希望在這段有限的時間內，讓一匹馬盡展所長。 近年筆者積極轉型為販馬代理，最主要責任也是希望發掘到一些有前景的馬匹，能夠配合到本身的...
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