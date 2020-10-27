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孔劉鬚根Look揸槍型爆 朴寶劍無辜眼神冧暈粉絲

2020-10-27 列印
■孔劉揸槍保護複製人朴寶劍，十分有型。
■朴寶劍在劇照中含淚的樣子，令粉絲心動。
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　　韓國兩大男神孔劉與朴寶劍合作的科幻新片《複製人徐福》，將於12月在韓國、香港及台灣等地上映。片商昨日則發放了一批新劇照，立即成為粉絲話題，事關劇照當中，朴寶劍有剪平頭裝扮演複製人的照片，亦有一張賣萌表情，眼中含淚的劇照。粉絲認為平頭裝複製人很cool，賣萌的朴寶劍則令人冧爆。

　　早前該片導演李勇周受訪時，大讚朴寶劍有兩面性，看起來很溫和、有種無辜的感覺，但眼神也很鋒利、敏銳，最適合演徐福一角。至於孔劉以鬚根Look亮相，他拿着槍保護身後的複製人朴寶劍，相當有型。

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