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《鬼滅之刃》上映10日 票房勁破100億日圓

2020-10-27 列印
■《鬼滅之刃》電影版上映10日已破100億日圓票房。
■《千與千尋》當年用了25日才能破100億。
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　　日本人氣動漫《鬼滅之刃》於本月16日在當地上映首套電影版《鬼滅之刃無限列車篇》，一開畫已掀起搶飛熱潮，打破眾多電影票房紀錄。昨日片商公佈《鬼滅》電影版上映10日的票房，已達107.5億日圓（約7.95億港元），入場人次逾790萬，數字相當驚人。《鬼滅》電影版更成功打破19年前宮崎駿的經典名作《千與千尋》用25日突破100億日圓的紀錄。

　　有分析指《鬼滅》之所以在日本大熱，是因得到很多女性的支持，甚至連師奶都喜愛，皆因故事講及家族的重要性，主角炭治郎為拯救變成鬼的妹妹禰豆子而全力奮戰，顯示出家人之間的愛。

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