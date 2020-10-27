14歲亭亭玉立星味濃 吳君如愛女着緊身背心 如韓團美少女

55歲的吳君如上周出席劉嘉玲的藝術展晚會，穿西裝褸真空上陣大晒圓潤半球，獲網民狂讚又Fit又靚！其年僅14歲的女兒陳是知（Jilian）人仔細細，亦已遺傳媽咪的「澎湃基因」。日前，她在君如的陪同下現身銅鑼灣睇牙醫，雖然秋風已起，但Jilian仍穿緊身小背心，見Jilian無論舉止、打扮，星味都愈嚟愈濃，未知將來可有打算入行呢？採訪：梁志明



吳君如上周三（21日）於Instagram貼出與「九龍女」之一的劉嘉玲合照，相中兩人Fit到爆，穿上西裝外套「中門大開」騷波邊的君如也不禁留言自詡：「兩個加埋都百幾歲，都算係勵志喇啩。」其實不單止外形保養得宜，君如連思想都Keep住年輕，跟14歲女兒陳是知更是情同姊妹，只要一放假，兩母女就黐住去做Gym、Shopping和「食好西」，好似早前《頭條日報》記者亦拍得君如陪囡囡到淺水灣商場揀比堅尼，非常Open-minded。



女大十八變



至日前傍晚約6點，本報再於銅鑼灣街頭野生捕獲二人，今次君如繼續發冷般，以一身風褸長褲Sporty Look、戴晒口罩和Tennis帽，兼孭住個僅售6,050 Yen（約港幣448元）的至愛日系潮牌45R透明大Tote Bag現身；至於愛女Jilian，有別上次穿T-shirt、熱褲騷長腿，當日她換上運動長褲加緊身白色小背心，遺傳媽咪的好身材，頭上更襯了一條寬Headband，真係愈着愈清涼，愈睇愈有星味，十足韓團美少女一樣！



瘋狂望鏡頭



兩母女直上恒隆中心睇牙齒矯正專科醫生，估計正值青春期的Jilian為貪靚而箍牙；在候診期間，她們坐在沙發上各自玩手機，逗留大約1小時後，君如便繑實囡囡手仔雙雙離開。不過甫踏出大廈，眼利的君如即發現有記者在場，於是邊行邊同Jilian細細聲「打小報告」，沿途急急腳走向百德新街時，見慣大場面的Jilian表現淡定，同時亦提高警覺頻頻望鏡頭，最後二人登上7人車返屋企。