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「九龍女」Hot爆二代

2020-10-27 列印
現年23歲的上山詩鈉女兒Hilary被譽為「最索星二代」，擁有一張混血靚樣的她早已活躍時尚圈，為各大名牌行Show及Styling。
「九龍女」Hot爆二代
邱淑貞為時裝連鎖店I.T創辦人沈嘉偉誕下的大女沈月，年僅21歲已在英國倫敦時裝周行騷，又登上時裝雜誌封面，獲封為「最強星二代」。
「九龍女」Hot爆二代
曾華倩與前夫林肇基所生的21歲兒子林浩賢，身高達6呎3吋的他是一名游泳健將，16年刷新學界50米及100米自由泳紀錄，由喇沙飛魚變港隊精英。
「九龍女」Hot爆二代
張學友的20歲大女張瑤華似足媽咪羅美薇，鬼妹仔性格的她不時於IG晒性感照。去年到紅館捧爹哋巡唱，學友卻落閘堅拒讓囡囡上台表演。
「九龍女」Hot爆二代
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  90年代有九位女星包括梅艷芳、邱淑貞、吳君如、劉嘉玲、曾華倩、藍潔瑛、羅美薇、上山詩鈉及張曼玉，因為非常啱傾經常聚埋一齊，更曾揚言如到老時仍嫁唔出就結伴同住，當年黃霑便以「九龍女」來形容呢班老友。「九龍女」的下一代有樣有身材，同樣非常出色。
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