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劉德華被13歲學生發現「很紅」

2020-10-28 列印
■劉德華與小演員合作，對方竟不知他是大明星。
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　　劉德華在新片《熱血合唱團》中身兼監製及主演兩職，無論戲裏戲外都與一班學生演員打成一片，他更自詡：「青春沒有離開過我，其實我身邊不停有小朋友出現，包括歌迷會、公司編劇都是20歲出頭，雖然我體能上不及他們，但心態上絕對可以溝通。」但言猶在耳，現場13歲演員姚學智自爆之前根本不知道華仔是誰，後來媽媽跟他說劉德華「很紅」，才開始留意！

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