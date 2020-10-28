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中林大樹未除婚戒憔悴現身

2020-10-28 列印
■中林大樹在竹內（圖）離世一個月，被拍到憔悴現身。
中林大樹未除婚戒憔悴現身
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　　日本女星竹內結子上月27日自殺身亡，遺下丈夫中林大樹、與前夫中村獅童所生的14歲兒子及幾個月大的BB。中林在妻子去世後表明會照顧兩孩子，昨日被拍到獨自外出的照片，只見中林十分憔悴，手上仍然戴着婚戒。有指中林經濟負擔不輕，竹內生前所租住的豪宅，每月需180萬日圓（約13萬港元），中林雖出身自藥廠的富貴家庭，但不想依靠老父的財產，所以打算找便宜一些的房子租住，亦可以離開妻子自殺的傷心地。

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