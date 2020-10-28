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陳嘉倩否認「恰」新人 沈殷怡自認太「麻甩」

2020-10-28 列印
■陳嘉倩（左）與沈殷怡合作《娛樂ON AIR》。
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　　陳嘉倩和沈殷怡昨日出席ViuTV節目《娛樂ON AIR》記者會，陳嘉倩提到與其他新人相比是前輩，更有傳她「恰」新人，嘉倩稱滿頭問號，不知發生甚麼事、好無奈，不是事實無謂講太多，更自問沒架子，與同事好客氣，以朋友相處方式沒有代溝。現時她全身投入幕前演出，有適合角色會考慮拍劇。

　　問沈殷怡有沒有被人「蝦」？她說沒有，不過開會時她說過自己最驚食辣及探靈，擔心遲早被節目組玩，她笑言不怕蛇蟲鼠蟻，大膽到可以徒手捉老鼠曱甴，笑言平日太「麻甩」，要學習小鳥依人。

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