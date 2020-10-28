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陳志雲難忘合作159集《飯局》

2020-10-28 列印
■許志安曾擔任陳志雲主持的《飯局》嘉賓。
■阿嬌當年在《飯局》受訪，成為城中話題。
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　　錢國偉生前監製陳志雲擔任主持的訪談名人和紅星節目《志雲飯局》大受歡迎，陳志雲昨日悼念錢國偉道：「好唔捨得Wilson。佢係一個好重情義嘅人，工作態度好認真，永遠不停創新。我同佢嘅合作關係非常密切，《志雲飯局》當然不在話下，159集，淨係喺製作嘅時間，每一個星期最少同佢相處大半日。其他好多好有創意嘅節目，例如《殘酷一叮》都係由佢構思嘅。佢有好好嘅眼光，發掘咗唔少新人。」

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