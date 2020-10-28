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古巨基網悼好友：淚不停

2020-10-28 列印
■基仔亦曾在錢國偉模仿PSY的《香港Style》MV中演出。
■基仔分享與錢國偉的舊照。
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　　古巨基昨於社交平台分享他在演唱會中與錢國偉（Wilson）的合照，並留言懷念這位好友，基仔道：「心很痛很痛很痛，眼淚不能停止，短訊記錄裏那些相片和對話……願你早登極樂，喃嘸阿彌陀佛。」

　　另外，太太剛離世的林子博則在社交網留言道：「……Wilson，你同我太太一樣，已經盡咗最大嘅努力，為自己為家庭打咗一場漂亮嘅仗！」

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