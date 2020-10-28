《獎門人》《美女廚房》金牌監製 58歲錢國偉 胰臟癌病逝

任職無線時期曾製作多個大受歡迎節目的「金牌監製」錢國偉（Wilson），昨日因胰臟癌病逝。身在外地的曾志偉透露，Wilson曾在日本治療有起色，惟因疫情未能再赴日治療，前日病情急轉直下，終不敵癌魔，享年58歲。



錢國偉（Wilson）今年5月被發現暴瘦，他其後稱是去年發現胰臟有事入院做割膽手術。據悉，Wilson兩年前驗出胰臟問題不想親友擔心而沒公開病情，只是停工養病，一班圈中兄弟出錢出力撐他打這場仗。Wilson在今年1月曾出席古天樂獲獎的慶祝會，以及在同月底出席香港動作特技演員公會春茗，當時精神不錯行動自如。Wilson發現患胰臟癌後曾到日本接受免疫治療法，惟近大半年因爆發新冠肺炎疫情，未能再到日本治療，最近病情惡化，日前入住養和醫院留醫。



志偉：疫情阻礙赴日治療



Wilson和曾志偉在《超級無敵獎門人》合作無間，志偉昨稱極難過，指Wilson有心理準備，對方很愛錫妻女，太太也對他細心照顧，兄弟輪流探望及幫忙，志偉說：「疫情亦令他病情急轉直下，昨日（前日）心臟好弱，要打強心針，醫院叫他太太做準備……從第一集《獎門人》我們已合作20多年了……一年多前他發現胰臟有事，中間一段時間以為有希望，因為在日本找到醫生用細胞療法好適合，無奈疫情關係他去不到日本」，志偉又坦言Wilson不捨年紀還小的女兒！



遺孀陳宛蔚讚堅強



錢嘉樂昨趕抵醫院見好兄弟最後一面，Wilson的太太陳宛蔚傍晚晤傳媒，憔悴兼眼腫的陳宛蔚表現堅強，透露老公離開得很安詳，讚老公好叻仔、是她的英雄，感謝有很多人疼錫他！陳宛蔚表示，Wilson生前沒和她談過遺願，她一直覺得丈夫會有回復健康的一天。Wilson捱得到，離開時很安詳很清晰，雖有工作未完成，相信朋友會體諒。



錢嘉樂發言時不時哽咽，他透露曾志偉、陳小春、鄭伊健等不停透過視像見Wilson，因Wilson愛熱鬧、心願是見到一眾朋友，希望他在另一個地方都開心！嘉樂指Wilson夫婦一直正面抗病，唯一牽掛的是只有兩歲的女兒。



《美女廚房》主持鄭中基昨聞Wilson死訊，難掩傷痛在社交網爆粗鬧爆2020年，他說：「因為你先有《美女廚房》，造就我同Edmond、小方喺工作上最成功嘅代表作，感謝你！」



身在內地的梁漢文昨日表示：「我剛入行就認識Wilson，最早期拍《獎門人》，之後合作《美女廚房》更加熟，他是我們BIG FOUR世界巡唱監製……希望他安息……」蘇永康與許志安前日曾到醫院探望Wilson鼓勵他，Wilson無法開口但做出OK手勢！



83年入行縱橫歌影視



演藝人協會會長古天樂昨表示：「對於錢國偉離世的消息感到十分惋惜，感謝他以製作人的身份，對香港演藝界作出的貢獻……希望他一路好走！



錢國偉於83年加入無線做辦公室助理，幾經努力轉職節目製作部擔任助理編導，千禧年代成為綜藝節目監製，曾監製大型節目如《香港小姐》和《香港先生》，構思及監製的遊戲節目《獎門人》系列、《美女廚房》系列及《味分高下》等更是經典。離開無線後獲黃柏高邀合作執導電影，05年起擔任大型演唱會監製，曾合作歌手包括古巨基、鄭伊健、Big Four等。