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夫妻人緣甚佳 婚禮星光熠熠

2020-10-28 列印
■錢國偉和陳宛蔚的星級兄弟姐妹團成為一時佳話。
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        錢國偉和陳宛蔚夫妻恩愛，陳宛蔚在07年落選港姐後，擔任Wilson監製節目《味分高下》其中一位「味之天使」，兩人於09年撻着，Wilson在14年於美國向陳宛蔚驚喜求婚，翌年舉行婚禮，兩夫妻在圈中人緣甚佳，兄弟姊妹團星光熠熠，成為一時佳話；Wilson和太太的女兒Abby則於前年2月出生。
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