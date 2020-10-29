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Gwen晒巨型鑽戒宣佈與Blake訂婚

2020-10-29 列印
■Gwen晒巨型鑽戒外，與Blake咀住宣佈訂婚喜訊。
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　　美國樂壇天后Gwen Stefani昨在社交網晒巨型鑽戒宣佈與鄉謠天王Blake Shelton訂婚，她表示：「Blake Shelton，我願意，謝謝！」而Blake就分享同一張相片，寫上：「Gwen Stefani謝謝你拯救了我的2020，以及我的餘生，我愛你，我聽到一句『我願意』！」消息人士指，二人於周末在俄克拉荷馬州訂婚。

　　Blake和Gwen於2015年因合作選秀節目《完美SING戰》結緣並撻着，拍拖五年來不時傳出婚訊。Gwen和Blake都曾失婚，女方與前夫Gavin Rossdale結婚13年，育有三名兒子；Blake亦經歷兩段失敗婚姻。

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