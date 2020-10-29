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劉德華為新歌拍MV 重遇工作人員勁開心

2020-10-29 列印
■劉德華為新歌拍MV，希望大家「繼續美麗」。
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　　劉德華相隔兩年推出廣東歌《繼續美麗》，希望透過歌曲把正能量傳遞給大家。華仔表示一直想寫一隻關於家庭的歌，可以寫給父母、太太和女兒，更希望把家庭的溫暖、社會上的正能量送給大家。

　　因疫情關係，華仔近月甚少與工作人員一起開工，今次拍攝MV與熟悉的工作人員重聚非常高興，並說：「2020年可能有好多事發生，跟工作人員都好少見面，今日見番咁多人，真係『大大細細』，希望每個人由這刻開始愈來愈開心，大家做番大家開心鍾意做的事，一起感覺這首歌的溫暖，我希望大家『繼續美麗』！」

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