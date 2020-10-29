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疫情下籌備婚禮　余香凝一切隨緣

2020-10-29 列印
■余香凝仍未正面回應有喜傳聞。
■Stephy不介意同男友分隔兩地。
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　　鄧麗欣（Stephy）及余香凝前晚出席電影《殘影空間》首映禮，Stephy早前生日獲男友王子隔空送上蛋糕，她說：「在疫情下，今年佢都送咗蛋糕畀我，都好有心。（掛住男友？）慣咗啦！我同佢有八個月無見面。」

　　早前公佈婚訊的余香凝，雖然有傳雙喜臨門，不過她仍未正面回應。談到何時會停工，余香凝表示沒打算停工，她說：「12月會演一部小品式電影，唔需要有大動作，自己身手太笨拙，拍動作戲會跌落街。」問到可擔心婚禮受疫情影響？她表示一切隨緣，因為控制不到，若情況太差，可以視像舉行婚禮。



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