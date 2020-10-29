薛家燕眼濕濕悼金牌監製 「Sing之天使」Coffee 感激錢國偉提拔教做人

在圈中人緣甚佳的無線前「金牌監製」錢國偉（Wilson），前日因胰臟癌病逝，享年58歲，眾多好友及曾合作的藝人深感惋惜。薛家燕前晚談到Wilson病逝時眼泛淚光，慨歎娛圈痛失人才，而多位獲Wilson提攜的藝人亦在網上分享舊照，懷念恩師感激知遇。



方力申當年獲錢國偉（Wilson）提拔擔任《美女廚房》其中一位主持，小方趕及見Wilson最後一面後心情沉重，沉澱情緒後在昨日發文悼念Wilson，承諾與眾好友會好好照顧Wilson的妻女，望Wilson安心；而Wilson的好友周家蔚亦在社交網分享舊照以表悼念，她亦與稱會好好照顧Wilson的妻女。



當眾訓斥要認真工作



在Wilson監製的節目《耳分高下》擔任「Sing之天使」的林芊妤（Coffee）亦發文悼念恩師，她貼出「天使」們與恩師歡聚的黑白合照，感謝他的提攜，Coffee留言感謝他當年給予演出機會，「當時不知天高地厚的我，經常沒大沒小的跟你鬧。人世中最難忘的一次，是被你在拍攝廠開咪大聲罵，叫我別再玩認真點。當時真的有嚇到，但我知道你是為我好……謝謝你在我成長路上出現，感謝你對我們的照顧」，並感謝Wilson在她遇上低潮時送上關心和鼓勵，「……但我很替你感到安慰，娶到一位好老婆，有一個很可愛的女兒。謝謝你提拔了我，謝謝你教會了我做人處事」。



「不可多得的監製」



薛家燕、黎耀祥及王梓軒等，前晚錄影《流行經典50年》，談到Wilson病逝時，家燕姐眼濕濕地說聽到好拍檔Wilson離世的消息很難過，他曾為家燕姐的演唱會擔任監製，「他近年身體不好，患病期間都辛苦，但他為太太及女兒積極面對……他好落力及醉心工作，在演藝界做了好多大型節目及演唱會，是不可多得的監製，希望他到天國快樂，好懷念他！」黎耀祥和王梓軒均甚惋惜Wilson離世，而曾獲Wilson給予演出機會的衛詩雅、楊潮凱、JW及金剛等，亦紛在社交網發文悼念。



