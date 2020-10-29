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白石麻衣淚灑畢業騷

2020-10-29 列印
■麻衣難忍離愁抹淚！
■「寫真女王」麻衣的畢業寫真集日前推出。
■麻衣告別乃木坂46中間位置和偶像生涯！
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　　現年28歲的日本人氣偶像組合乃木坂46主將白石麻衣，宣佈退團告別近10年的偶像生涯後，眾多粉絲拭目以待的畢業演唱會，因新冠肺炎疫情影響，幾經波折下，終在昨晚以不設現場觀眾的收費直播騷形式舉行。

　　狀態大勇的麻衣在因網絡塞爆，致延遲半小時開始的直播騷中傾力演出，隊友的深情話語和不捨之情，令麻衣感動落淚！有粉絲邊看直播邊留言讚美和感謝她「美到發光」、「辛苦了」；有人說很不捨得，亦有人祝福她星途再上一層樓！

網上圖片
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