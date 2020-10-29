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朱玲玲疫下恨打羽毛球

2020-10-29 列印
■朱玲玲上月與親友慶祝62歲生日。
■楊思琦難忘錢國偉為人友善。
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　　朱玲玲丶楊思琦及莫可欣等，昨日齊出席慧妍雅集聚會，朱玲玲透露，生活亦受疫情影響，她不是掛念外遊的日子，而是有段時間不可以去打羽毛球，笑言手痕腳痕很不自在。朱玲玲上月踏入62歲，與家人和朋友慶祝外，收到孫兒畫的卡感到很窩心。

　　楊思琦談到錢國偉病逝時表示，和對方久未見面，她指錢為人友善，甚感謝他以往常找她做節目嘉賓。莫可欣難忘每次和錢國偉見面，對方都很熱情，今年初曾在超市偶遇，可能身體不適「熱情」不再，但他絕對是好人，希望他安息。
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