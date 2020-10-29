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楊明被控三罪下周五提堂

2020-10-29 列印
■楊明當日案發後要由警員扶行。資料圖片
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　　現年39歲的楊明（原名林明樂）今年8月8日凌晨疑酒後駕駛，在山頂馬己仙峽道失事撞壆後被捕，後獲准保釋。警方經調查後控告他三項罪名，包括：門窗玻璃透光度不足、拒絕提供血液樣本以作化驗、不小心駕駛，案件將於11月6日（下周五）上午在東區裁判法院提堂。
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