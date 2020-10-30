咀女神張可頤好滿足 ﻿邵仲衡﻿﻿公開冧妻三大守則﻿

邵仲衡（大佬孝）最近在ViuTV新劇《暖男爸爸》飾演張可頤（Maggie）前夫「Roger 」，他形容角色既是狂人，亦是個浪漫男人。談到首度跟Maggie合作，他興奮跟「女神」拍咀嘴戲，大呼好滿足。講到現實與圈外太太Wendy結婚19年，兩個囝囝已分別18及16歲，能夠維繫好家庭關係，大佬孝自有一套冧妻三大守則。 採訪：杜淑霞 攝影：李維隆 場地：富衛1881公館



首度跟Maggie合作，作為前輩的大佬孝竟化身小粉絲，「以前喺內地睇香港演員寧舍有親切感，梗係有某程度上仰慕，作為小fans觀眾嘅心態，但係做呢行就有呢樣好，下個戲就做一pair，日日對住。好多人好羨慕我同Maggie合作，尤其係我呢個年紀嘅朋友。」劇中大佬孝跟Maggie演過氣夫妻仲有親密戲，令他格外興奮，「真係勁咀嗰場冇咗，但係後尾都有啲地方短兵相接，但係我都好滿足㗎啦！哈哈！」



大佬孝01年跟從事地產行業的Wendy結婚，對於令關係保鮮，他認為有三大守則，「第一，唔好成日侵入對方領土；第二就係搵啲生活小趣味，第三，唔好吓吓問到底要識得留白。」他坦言這是經驗之談，「老人家教兩公婆嘅嘢，隻眼開隻眼閉，一定要畀對方空間，有啲嘢唔想講唔好問，你有啲嘢唔想講都唔鍾意人問啦！另外，話長話短說直接啲，但有啲位反而唔可以咁直接，或者用其他方式，因為佢唔係街外人，或者工作上嘅朋友，佢係你太太，你要嘥多少少時間諗吓究竟用咩方式表達你嗰個『No』字。」至於生活小趣味，大佬孝以往愛帶老婆去特別地方旅行，但因疫情他轉為煮愛心餐，「自己都肚餓㗎！哈哈！（煮西餐定中餐多？）乜都有嘅，我自己鍾意啲唔使太多工夫嘅，之前鍾意煲湯嗰啲，但o依家會傾向整日本同韓國菜，因為調味料比較特別，幾得意。」



至於對待兩個在英國讀書的囝囝，大佬孝否認是「暖男爸爸」，但會比較開明不會太緊張成績，平日仲會跟囝囝傾英超和講音樂，「我覺得父母安排佢去間幾好嘅學校已經夠，我喺側邊提點吓，你考得好唔好唔關我事，你自己冇面啫嘛！」



