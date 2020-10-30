霍汶希獲頒最具影響力女性獎

英皇娛樂集團COO及英皇（北京）文化發展有限公司CEO霍汶希（Mani），昨日在上海以特邀嘉賓身份，出席2020年度理想生活消費節，Mani更榮獲現場唯一一個個人獎項、「2020年度最具影響力女性獎」。



Mani從金牌經理人到總製片、公司管理者，轉變角色也面對很多挑戰，她認為每個人在不同階段都會有不同的嘗試，最重要的是不斷學習，才能發掘自己的另一面，「我在英皇工作了27年，每5年都會改變一下，當了5年經理人後，我去學習當唱片部總監，後來在2011年申請到北京工作，做製作人。現在還有媽媽的身份，我之前很強勢，但現在被女兒訓練得很溫柔。」



