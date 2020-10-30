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Robynn誕女感動落淚

2020-10-30 列印
■Robynn分享愛女Naomi的朦朧照。
■Robynn懷孕時寫歌送給愛女。
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　　創作歌手Robynn（葉晴晴）於本月24日順產誕下7.8磅重、乳名為「譚家小糯米」的寶貝女Naomi。Robynn坦言第一眼見到初生愛女，不禁感動落淚！Robynn懷孕時為愛女創作歌曲《Little Love》，問她有否播給Naomi聽？她笑說：「我唱給她聽，但她暫時沒甚麼反應，還未是我fans，反而我已成為她的粉絲了！」

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