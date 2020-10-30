DisCover感恩疫下有騷開 ﻿主音Michael﻿﻿望與洪卓立合作﻿

雙人男子樂隊DisCover由主音黃進林（Michael）及作曲家兼結他手郭俊德（德哥）組成，二人前日（28日）在香港科學館展覽廳舉行《疫境同行音樂之旅》音樂會，同時推出首支原創新歌《回南天》​。音樂會除了與香港業餘管弦樂團合作，亦邀請到范振鋒和敖嘉年獻唱。Michael接受訪問時表示：「其實有呢個機會都好感恩，因為係香港業餘管弦樂團邀請我哋。我同德哥冇簽經理人公司，自己同管弦樂團夾手夾腳籌備咗成個音樂會，前後大約一個月時間，亦都好開心疫情下可以招待現場觀眾，唔使開網上Live。」當晚二人獻唱了數首自己的作品，除了新歌《回南天》​之外，還有即將推出的第二首新作《錯過你》，至於其他作品，Michael就表示仍未有正式推出的打算，要先賣個關子。 撰文：何蔓琪







今次同兩位前輩一齊玩音樂好開心，Michael其實還有想合作的人選：「最想同洪卓立合作，我好鍾意聽佢嘅歌，出道前已經係佢Fans嘞！」其實Michael去年曾Solo出道，一直有夾Band的念頭又不知怎入手，直至疫情下與德哥多了Jam歌才促成DisCover。年尾才出道，Michael坦言二人對獎項不太強求：「其實我哋希望Chill啲咁自己玩吓音樂，所以都冇話一定要攞到新人獎，不過有就最好啦，哈哈。」



