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擺舊愛「婚訊」上枱　馮盈盈：結咗都可以離

2020-10-30 列印
■馮盈盈在節目中大談舊愛Martin的新戀情。
■盈盈緋聞男友鄭衍峰有份做主持。
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　　馮盈盈夥拍緋聞男友鄭衍峰主持無線J2台節目《#後生仔傾吓偈》，日前節目大談「前度結婚了」話題，恰巧盈盈的醫生舊愛鍾文浩（Martin）早前誤傳婚訊，間接令新戀情曝光，盈盈卻在節目中笑說：「結了都可以離，係咪先？所以，並不是甚麼大不了的事。」而當談到前度結婚當晚會否去飲喜酒？盈盈就直言：「一定去，我更會扮到最靚！」

　　在講完一輪笑之後，盈盈才一臉正經地表示，若前度結婚一定會大方祝福，她笑言：「今次因為是假的，我才不多作回應，並非因為我小器、酸爆及呷醋。」

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