融入胡家車任揸 ﻿蔡思貝﻿﻿不否認戀胡鴻鈞﻿

被指與胡鴻鈞撻着的蔡思貝，昨日出席公開活動時，承認早前駕駛「未來大姑奶」的座駕代步，亦未有否認與胡鴻鈞的戀情。



蔡思貝正忙於拍攝《飛虎3壯志英雄》昨日表示，因戴的頭盔太重，拍攝後頸部僵硬要求醫。記者問蔡思貝，男友胡鴻鈞可有幫她塗藥油？她未有否認兩人關係，並說：「睇中醫就得啦！針灸好靠得住。」



談到早前被攝得駕駛胡鴻鈞姊姊的車輛，思貝說是拍攝地點偏僻，沒有公司車接載，所以自駕到場。談到過往駕車曾發生過不少意外，蔡思貝笑說：「現在有經歷，OK啦！（已融入胡家？）她（胡的姊姊）不在港，架車都要畀人揸吓。她知我駕駛她的車，但我未見過她。」



