狼隊中場摩天奴已經三十四歲，場上老而彌堅之外，還積極協助新加盟的葡萄牙同胞尼爾遜施美度等。此子坦言在隊中找到感覺，領隊紐奴也喜言家有一老，如有一寶，今晚英超有力率隊主場擊退三線皆有主力缺陣的水晶宮，主勝有理。（Now621台周六凌晨4:00直播） 作為狼隊去季助攻王，摩天奴本季英超亦場均創造了全隊最高的兩次關鍵傳送。這名三十四歲老將去季至今聯賽全勤，強調每天仍會鞭策自己和協助隊友：「我喜歡跟年輕球員分享經驗，也會從他們身上學習。大家一直進步，力圖做到最好。」今夏從巴塞隆拿來投的施美度也感謝摩天奴道：「有他在，適應不是問題。」紐奴亦肯定摩天奴的作用：「他寶刀未老，有力協助球隊...

2020-10-30