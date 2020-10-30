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抱囡囡瞓冧到暈 ﻿羅子溢﻿﻿望做男友型爸爸﻿

2020-10-30 列印
■子溢自言屬於康樂小組，負責扮人形機動遊戲o氹囡囡笑，「扮跳樓機咁急墜，扮火車呀，扮喺草原騎馬咁，總之人形嘅遊樂場。」
■子溢跟太太齊改名，他只為將個家庭凝聚力加強，「想長輩開心，仔女健健康康，大家都順利就好。」
■對於網民想推子溢攞視帝跟堯堯湊成一對，他開心說：「我覺得幾好會成為一時佳話，咁我喺度呼籲，希望大家幫幫手。」
■子溢現在湊女好熟手，但最愛都是o氹囡囡瞓。
■子溢讚韋家雄演強迫症患者恰到好處，兩人度橋搞笑好合拍。
■劇中子溢跟「女神」張曦文談情，他笑言身邊朋友比他更緊張。
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　　羅子溢（前名羅仲謙）最近在新劇《木棘証人》演懶懶散散CID「高力基」，拍住韋家雄演的證人齊齊搞笑，雖然戲中有兩大「女神」張曦文同張秀文為他爭風呷醋，但現實他眼中只有太太楊茜堯（前名楊怡）和囡囡小珍珠（羅詡心），他大讚抱住小珍珠瞓感覺超冧，更想成為一個似男友一樣的爸爸，還自爆因囡囡變得感性又踏實，收工只想返屋企做住家男。　　　撰文：杜淑霞 攝影：李維隆

形象：Cheryl YAM　　髮型：Jan [email protected] Colpo(PP)　化妝：Sharon Lee　　服裝：Theory

　　講到跟張曦文同張秀文合作，子溢竟然有眼不識泰山，不知她們是「女神」級，更笑言：「唔怪之得朋友成日問佢哋有幾高呀？靚唔靚嘅？仲緊張過我拍咁。」問到做人夫及人父後，是否不再目及女，他即老實話：「都睇，講到我咁聖人都冇人信啦！睇還睇，睇完就算啦！」但笑指劇情需要跟女神們都有咀戲。

　　子溢在湊小珍珠訓練下，令他急速成長，整個人都變得踏實，「有耐性咗，忽然之間老練咗，睇嘢化咗好多嘢咁。」現在收工只想返屋企的他，講到湊女滔滔不絕，最享受o氹囡囡瞓，「覺得佢好嗲，有個女性喺你身邊好依靠住你，好需要你保護。又好享受同佢say goodnight錫吓佢面珠墩，佢半夢半醒嘅時候，冇安全感就會捉住你隻手係咁搓，佢聞到你氣味就會瞓得好冧。」他更想做男朋友型的爸爸，「男朋友都可以指導、分享同幫佢，又可以同佢傾心事。」

　　不過，子溢講明不想做怪獸家長，會讓囡囡自由選擇未來生活方式，就算想加入娛樂圈都冇問題，「咪試囉！我提供咗資源，你過你嘅人生，會點樣就睇你嘅造化，但我會準備定個plan B，就係爸爸會喺後面保護住佢，但唔可以畀小朋友知道我可以唔使做，靠屋企就得啦！我唔想小朋友太溫室長大，我想囡囡硬淨啲。」至於追多個小朋友，他只會隨緣，但又想囡囡將來有弟妹支持，「我哋總有一日先過佢走，將來有咩事同丈夫分擔之外，有個細佬細妹有血緣關係比較好啲。」

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