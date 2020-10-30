警方稱伊藤經檢測後沒有醉駕，昨日以違反道路交通法和違反汽車駕駛處罰法（過失致傷），將他帶回警署調查。伊藤受查時，承認曾離開車禍現場，其事務所昨傍晚就事件道歉。富士電視台隨即將伊藤原定於29至31日有份演出的節目全部換走。
涉撞傷人不顧而去 伊藤健太郎被拘捕
警方稱伊藤經檢測後沒有醉駕，昨日以違反道路交通法和違反汽車駕駛處罰法（過失致傷），將他帶回警署調查。伊藤受查時，承認曾離開車禍現場，其事務所昨傍晚就事件道歉。富士電視台隨即將伊藤原定於29至31日有份演出的節目全部換走。
逾200酒店大防疫 APPS記錄行蹤 獅城重開42景點 引港人出遊第一波
香港料下月將與新加坡落實「旅遊氣泡」，讓兩地旅客毋須強制檢疫就可互訪，為港人帶來外遊曙光，但具體安排仍未出籠。新加坡旅遊局昨天表示，為迎接旅客重來，已提高了公共衛生的標準，並有秩序地重開旅遊設施，包括...
2020-10-30
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台空軍戰機墮海機師殉職 曾指F-5E老舊遲早出問題
近日台灣進行軍演，而昨早一架台灣空軍F-5E戰機在訓練時失事墮海，機師不幸身亡。據報，該殉職機師朱冠甍「為救村居」避道海上而錯失逃生時機，朱冠甍原訂明年一月晉升少校，並育有一名約一歲女兒。同袍和鄉親得...
2020-10-30
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民調：特拜佛州亞利桑那打「平手」 白宮抨國安部前幕僚長「大話精」
美國大選臨近，雖民主黨總統候選人拜登的全國支持率仍領先總統特朗普，但路透社民調顯示，特朗普已進一步追貼拜登，有傳媒指兩人現時在佛州和亞利桑那州的支持率實際上「 打成平手」。拜登周三亦提早投票，並指美國...
2020-10-30
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屋苑錄用家減價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並以用家承接為主，利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳維景灣畔6座中層A室，面積515方呎，兩房間隔，望山景，原叫價850萬，議價後以830萬易手，呎價16117...
2020-10-30
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美多項數據優於預期 美股回升 杜指漲139點
美國股市周四早段走勢波動，肺炎疫情繼續肆虐，市場氣氛仍然向淡，杜指一度跌229點，但由於美國多項經濟數據優於預期，科技股亦上揚，也使大市得到支持，杜指更曾升173點。截至本港時間約凌晨十二時，杜指僅漲...
2020-10-30
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摩天奴「耆」招盡出 老狼咬水軍
狼隊中場摩天奴已經三十四歲，場上老而彌堅之外，還積極協助新加盟的葡萄牙同胞尼爾遜施美度等。此子坦言在隊中找到感覺，領隊紐奴也喜言家有一老，如有一寶，今晚英超有力率隊主場擊退三線皆有主力缺陣的水晶宮，主勝有理。（Now621台周六凌晨4:00直播） 作為狼隊去季助攻王，摩天奴本季英超亦場均創造了全隊最高的兩次關鍵傳送。這名三十四歲老將去季至今聯賽全勤，強調每天仍會鞭策自己和協助隊友：「我喜歡跟年輕球員分享經驗，也會從他們身上學習。大家一直進步，力圖做到最好。」今夏從巴塞隆拿來投的施美度也感謝摩天奴道：「有他在，適應不是問題。」紐奴亦肯定摩天奴的作用：「他寶刀未老，有力協助球隊...
2020-10-30
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影拍表現再升級
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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另覓閨密 同馮盈盈各行各路 江嘉敏轉黐高海寧做妹仔
自從「富豪船P」羅生門事件後，江嘉敏和馮盈盈便由「打卡之友」降呢「過氣閨密」，兩人更開始各自另覓「飯腳」，如本周日盈盈就約麥明詩擦蟹，而江嘉敏早於8月中已轉黐「楷女郎」郭嘉文及富家女鄺潔楹。除了埋有錢...
2020-10-30
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社論——獅城搶頭啖湯 香港豈可執輸
港府公佈與新加坡達成「旅遊氣泡」原則協議，料數周後可以落實，讓兩地旅客毋須接受強制檢疫，就可以互訪，為被「困」在港十個多月的港人，帶來外遊曙光，將可滿足港人外遊的需要，但外遊是輸出消費，對提振本港經濟，作用有限，唯有開關，迎接外地遊客，才可挽救一潭死水的旅遊和相關行業。昨天新加坡宣佈，容許中國旅客檢測呈陰性結果後入境，毋須接受強制隔離，有搶客意味。港府必須緊跟形勢，在確保防疫安全下，盡快研究容許內地人免隔離來港公幹、旅遊。 中國經歷新冠肺炎疫情洗禮，發展出強大的檢測能力，短時間內可以透過對數百萬人的大篩查，迅速控疫，而且是檢測可信度最高的國家，加上內地疫情長期穩定，內地人出...
2020-10-30
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馬場浮世繪——十九間投注處賽馬日重開
因應近日本地疫情持續放緩，馬會審慎考慮追場外投注處的運作情況及顧客需求等因素後，決定由本周日起，於賽馬日開放十九間場外投注處。此外，由十一月十日起，六合彩將會於每周二、周五攪珠。 恢復於賽馬日重開的十九間場外投注處分別為︰ 港島︰中環士丹利街、銅鑼灣謝斐道、北角電氣道、鰂魚涌英皇道、柴灣常安街。 九龍︰尖沙咀漢口道、旺角彌敦中心、石硤尾大埔道、新蒲崗崇齡街、九龍灣德福、牛頭角、觀塘廣場、長沙灣青山道。 新界︰葵涌榮芳路、葵芳、荃灣青山道、屯門市廣場、上水石湖墟、天水圍。 馬場浮世繪
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