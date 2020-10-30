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涉撞傷人不顧而去 伊藤健太郎被拘捕

2020-10-30 列印
■伊藤健太郎涉撞傷人後不顧而去，令事業蒙上陰影。
■伊藤（後座）被警方拘捕，他承認曾離開車禍現場。
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　　23歲的日劇《我是大哥大》男星伊藤健太郎前日發生車禍後疑不顧而去遭警方拘捕。日本警方表示前日下午6時多，伊藤駕車在東京澀谷區的路口想要掉頭時，撞到迎面駛來的電單車，導致電單車上的一男一女受傷，女傷者腳部骨折重傷，男傷者則手腕輕傷。不過伊藤未有下車，反而直接駕車離開，目擊者追截伊藤數百米，並要求他返回車禍現場。

　　警方稱伊藤經檢測後沒有醉駕，昨日以違反道路交通法和違反汽車駕駛處罰法（過失致傷），將他帶回警署調查。伊藤受查時，承認曾離開車禍現場，其事務所昨傍晚就事件道歉。富士電視台隨即將伊藤原定於29至31日有份演出的節目全部換走。

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