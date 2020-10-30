另覓閨密 同馮盈盈各行各路 江嘉敏轉黐高海寧做妹仔

自從「富豪船P」羅生門事件後，江嘉敏和馮盈盈便由「打卡之友」降呢「過氣閨密」，兩人更開始各自另覓「飯腳」，如本周日盈盈就約麥明詩擦蟹，而江嘉敏早於8月中已轉黐「楷女郎」郭嘉文及富家女鄺潔楹。除了埋有錢人堆，近日她又跟一線姐仔高海寧（高Ling）忽然老友，早前《頭條日報》記者就見到兩人去又一城食Tea，邊食邊交換化妝心得又孖住去買化妝品，不過呢段關係明顯有「階級」之分，平日大大聲好多嘢講的江嘉敏，面對高Ling即變得「鵪鶉」，全程企喺不出2米範圍內Standby陪逛、畀意見，唔知以為係助手！採訪：譚壹致



雖然合作過無線劇《殺手》及《七公主》，但完全唔覺江嘉敏和高海寧私下有交流，就算喺IG搵張二人合照都難，估唔到近日兩人卻發展出「長短腳友誼」，日前仲一齊去又一城撐枱腳。



走樣嘉敏



當日下午3時許，雖然只係落街食個下午茶，但貪靚的高Ling都戴晒帽、襯晒一Set韓風西裝Look，星味濃到途人都忍唔住目及兩吓！反觀身高165cm的江嘉敏，着住件橙紅色連身短褲襯白波鞋，同隔籬屋妹仔冇太大分別；可能自知比較矮，為幫自己駁高啲，江嘉敏都刻意紮番個「道姑頭」，同172cm的高Ling拉近啲啲距離。其間，兩人在餐廳內哄到勁埋研究眼妝，記者Zoom近啲睇，發現素顏的江嘉敏眉短短、面腫腫，同鏡頭前甜美可人完全兩個樣，「易容術」咁高超，難怪高Ling都要請教她！



全程死跟



食飽後，兩人戴番口罩便到樓下LOG-ON買嘢，高Ling主力睇日牌面膜、眼線筆、染髮劑等，江嘉敏就一路長伴左右陪Shopping，最終高Ling拎咗幾包浴鹽去埋單。在排隊畀錢時，江嘉敏睇中一個粉紅色的迷你座枱電風扇，正當她興高采烈打算Show畀高Ling睇時，一向行成熟性感路線的高Ling卻唔多識欣賞，口噏噏直指唔靚，被潑冷水的江嘉敏即由「腰果眼」變「阿愁」，轉身將風扇擺番原位。隨後兩人轉往化妝品牌專門店，高Ling將唇膏、粉底逐樣拎上手研究，不過玩完一輪冇幫襯，最後全程好好「服侍」的江嘉敏陪對方等Lift，之後再獨自會合男友坐車離開。