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富豪船P事件簿

2020-10-30 列印
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　　今年5月，馮盈盈與江嘉敏被爆上賭王四房公子何猷亨的億元豪華遊艇，事後被指想「釣金龜」的盈盈聲稱是江嘉敏介紹猷亨給她認識，惟不甘食死貓的江嘉敏暗寸有人講大話，姊妹反目！雖然好快兩人便於公開活動攬頭攬頸，更表示大家諗多咗，稍後會補食生日飯，但時隔4個多月仍未見二人的飯局照。
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