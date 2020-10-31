疫情唔知幾時完要自救 ﻿陳健安﻿﻿Book廠做處男網上Show ﻿

受疫情反覆影響，C AllStar On仔（陳健安）單飛後處男個唱《陳健安2020以青春之名演唱會》由今年2月28日改到9月18日仍然開唔成，最終落實喺11月1至7日轉做網上演出。作為本土網上個唱開荒牛嘅On仔保證，網上演出唔會小規模過實體演唱會。



採訪：方騫平 場地：香港海洋公園萬豪酒店







今次《陳健安2020以青春之名演唱會》經歷兩次延期，從氣餒到積極籌備，On仔經已疊埋心水唔再去諗，問到做唔成實體演唱會係咪有啲美中不足？On仔：「我只係有一種想法，首個個唱要去到盡，有啲All in one心態，事實上唔知疫情幾時完，一年後都未必做得到實體演唱會，網上演出可能係一個出頭天，其實要自己救自己，讓香港觀眾漸漸接受網上演出要收費，而今次掌握到嘅技術，將來都可以用返落實體演唱會中，今次我哋好大規模，會唱成30首歌，仲book咗一個廠，由專人嚟設計演出場地。不過，最初做係會有啲壓力，o依家有晒方向成個團隊好有信心，反而好Enjoy。」



設數碼座位增互動



今次網上演唱會包裝成一連7日《本原祭》招待本原族（On仔歌迷），除On仔外，還會同喜愛單位，如雞蛋蒸肉餅、TheHertz、雷同二友、Greytone的Keni、NovelFriday，還有一位做影像的Tezzz Crossover，一起Jam歌，不過就冇預C AllStar 3兄弟：「畀佢哋唞唞啦，留待合體時再演出，今次係我個唱，成個Rundown有好多自己想唱嘅歌，不過，佢哋經已喺我心入面，我聲音、靈魂入面都有佢哋喺度，永遠搣唔甩，化灰都睇到！」雖然冇預演出，但三子會做座上客，「疫情下大家都冇乜嘢做，佢哋唔會唔睇呀？今次我哋設計咗一批數碼座位，我可以同呢班觀眾互動，不如叫佢哋『上座』，我唔除衫，由佢哋除，其實都幾有趣喎！」



