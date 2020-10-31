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霆鋒《怒火》街頭　步槍掃射掟手榴彈

2020-10-31 列印
■霆鋒持步槍掃射，火力十足！
■Chok爆霆鋒掟手榴彈。
■子丹飛踢晒真功夫！
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　　著名動作導演陳木勝今年8月病逝，英皇電影昨日公開他於去年執導兼監製的遺作《怒火》火爆鏡頭視頻，這段張力十足的視頻是由陳木勝親自剪輯，收錄緊張兼刺激的爆破及槍戰鏡頭！

　　兩位主角甄子丹及謝霆鋒，在片中鬥智鬥力，子丹凌空飛踢退敵，盡顯硬橋硬馬真功夫！霆鋒則在街頭持步槍開火掃射，更有在火海前掟手榴彈等鏡頭！

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