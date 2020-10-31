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Eason入青山笑言：嚟拎藥

2020-10-31 列印
■Eason和醫護言談甚歡。
■Eason亦有到飯堂用膳。
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　　陳奕迅（Eason）早前為港台電視節目《陪我講Shall We Talk》擔任主持，首集到訪青山醫院，他向醫生笑道：「要入嚟拎藥，因為我成日都畀人話要入嚟！」Eason參觀院內設施，並到訪飯堂與醫護及病患進餐，感覺飯堂氣氛和諧，大家很有規律，像在寄宿學校。

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